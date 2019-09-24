تراند اليوم : المطربة يارا تحضر لتسجيل أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى

سجلت المطربة اللبنانية يارا خلال الأيام القليلة الماضية أغنية جديدة “سينجل”من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ولم تكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفأجاة لجمهورها.

وقال مؤلف الأغنية الشاعر أحمد ماضى، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة يارا فى عمل جديد، موضحا أن الأغنية باللهجة اللبنانية وتجمع بين الطابع الراقص والرومانسى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

وكانت يارا قد طرحت فى شهر نوفمبر الماضى أغنية “مليت”، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدى جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزى ومحمود برهيل، وألحان دى جى يوسف حوالى ومحمود نوبال وأمين دوكالى، والكليب من إخراج جيل الغبرى، كما أحيت يارا، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن مهرجان “ضهور الشوير” فى لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين دبي، والسعودية، ولبنان، ومشاركت عدد من مهرجانات داخل لبنان.