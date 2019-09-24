كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 12:57 صباحاً - حرصت النجمة اللبنانية اليسا علي تهنئة جمهورها السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، متمنية لهم دوام التقدم والازدهار، وذلك عبر حسابها على تويتر. وكتبت إليسا في تغريدة: “أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وإنشالله دايما بالازدهار والأمن والسلام”. وقد اثار خطأ اليسا في كتابة كلمة “الشعب” الكثير من التعليقات الطريقة حيث رد عليها الكثيرين بالقول “والسعب السعودي بحبك”.

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كانت هذه تفاصيل خبر اليسا ترند في السعودية بسبب خطأ في تهنأتها باليوم الوطني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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