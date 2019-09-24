علا الفارس: مازلت الأكثر تأثيرا في السعودية وبالأرقام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 12:57 صباحاً - اعتبرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس انها ما زالت الأكثر تأثيرا في السعودية رغم ابتعادها.

كلام علا الفارس جاء ردا على تغريدة قال صاحبها: “شيء جميل ان mbc بدأت تعتمد على السعوديين والسعوديات في تقديم مناسباتنا الوطنية، بعد ان كانت زيتونة هي الوجه الاول الذي يحتفل بيومنا الوطني في الاعلام”.

وردت علا الفارس قائلة: “شنوا هجوما وحملات مسيئة بسبب حجم التأثير والقبول الذي وهبني الله إياه بين ابناء وطني العربي على رأسهم ابناء السعودية الغالية ،ورغم أنني ابتعدت ما زال اسمي يشغلهم ومازلت الأكثر تأثيرا وبالأرقام ، اضم صوتي للأخ باقي تشدوا حيلكم و نشوف مدير سعودي يدير المجموعة والله يارب يوفقكم

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