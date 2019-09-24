شكرا لقرائتكم خبر عن " بتاع زمان "و" يوم جديد ".. أغنيتان جديدتان لـ محمد محيى بتوقيع مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مدين مع المطرب محمد محيى فى ألبومه الجديد فى أغنيتين الأولى تحمل اسم "بتاع زمان" من كلمات سلطان صلاح وتوزيع عادل وصفى، والثانية تحمل اسم "يوم جديد" من كلمات سلطان صلاح، وتوزيع فهد ويراهن عليهما مدين، حسبما أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه يقدم من خلالهما مزيكا جديدة على المطرب محمد محيى.

محيى يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أيمن بهجت قمر وعنتر هلال وهانى رجب ونور الدين مصطفى ومحمد العشى ومديح محسن ووليد سعد وإيهاب عبد الواحد ويشمل 18 أغنية.

من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة تحمل إسم "عشمنى" وهى من كلمات هشام صادق وتوزيع أحمد عادل، وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها مدين مع خالد سليم حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "حبيت حياتى" و"أحلى وردة" وغيرها .

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وكانت آخر أعمال الملحن مدين اغنية "جمالو" التى طرحتها المطربة ديانا حداد من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام، حاملة فيها أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثير من كلمات العشق والغزل وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن .