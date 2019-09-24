شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تزيل النقاب عن البوستر الرسمى لمسلسلها الجديد Watchmen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة قنوات HBO الأمريكية، البوستر الرسمى الأول لمسلسلها الجديد Watchmen المصنف أكشن وأثاره، والمقرر عرض أولى حلقاته يوم 20 أكتوبر المقبل، مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.



Watchmen

وصفت HBO المسلسل الجديد بأنه تدور أحداث "Watchmen" على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.