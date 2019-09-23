تراند اليوم : شاهد.. تامر حسني ينبهر بشاب عبقري بسبب هذة الصورة

وجه الفنان تامر حسني رسالة لواحد من الجمهور بسبب رسمه على “البطيخ”، ونشر فيديو في خاصية “الاستوري” على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق على الفيديو قائلا: “يا عبقري”.

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، طرح فيلمه الجديد “الفلوس” يوم 2 أكتوبر المقبل، والذي يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق..

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد “مش أنا” والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.