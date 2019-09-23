بوسي شلبي تلفت الأنظار بحذاء غريب.. تعرف على سعره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتت الإعلامية المصرية بوسي شلبي أنظار جمهورها عند ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

بوسي شلبي ارتدت حذاء غريب الشكل أثار عاصفة من الانتقادات بين محبيها، وشعر الجمهور بصدمة أكبر، عندما كشفت صفحة خاصة بماركة الحذاء بأن سعره بالإسترليني يعادل 12 ألف جنيه مصري.

جاءت أغلب التعليقات تقول إن الحذاء لا يستحق هذا المبلغ، كما أنه غالي جدا، وشكله غير لائق.

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وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي ومنهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، درة، رانيا يوسف، بشرى، شريف منير، نور اللبنانية، صبا مبارك، كندة علوش، رشا مهدي، شريف رمزي، ريهام أيمن، كريم فهمي، وغيرهم.