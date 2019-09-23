استثمارات الإمارات بقطاع الفضاء تتجاوز 22 مليار درهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعد الإمارات في قائمة أعلى الدول استثمارا بقطاع الفضاء؛ حيث تزيد قيمة استثماراتها على 22 مليار درهم، كما تعد الصناعات الفضائية بخاصة الأقمار الصناعية وخدماتها من أهم محركات نمو الاقتصاد الإماراتي.

وفي عام 2017 دخلت الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل، وذلك بعد بناء مهندسين إماراتيين القمر الصناعي خليفة سات؛ حيث تسعى وكالة الإمارات للفضاء لرفع عدد الأقمار الإماراتية الصناعية إلى 12 قمرا بحلول 2020.

كما تتجاوز استثمارات الإمارات في مجال تصنيع الأقمار الصناعية عتبة الـ20 مليار درهم، وتتصدر الإمارات العالم العربي بعلوم الفضاء، وتعتزم في عام 2020 إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.

ويشهد 25 سبتمبر/أيلول انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية عبر مركبة "سويوز" الروسية، وفازت دولة الإمارات باستضافة الدورة الـ71 للمؤتمر الدولي للفضاء الذي يعقد عام 2020 بدبي.