مدربة منتخب أمريكا للسيدات تتحدث عن الكرة النسائية في الدول العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت جيل إليس المدير الفنية لمنتخب أمريكا للسيدات بطل العالم والمرشحة للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 فئة الكرة النسائية، أن المنطقة العربية لا تزال في طور النمو فيما يخص كرة القدم النسائية.

وقالت إليس في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" قبل ساعات من إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العالم لعام 2019: "أنا من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وعندما أجد فرصة لرؤيتها أشاهد جميع أنواع المنافسات الممكنة".

وعن رأيها في تطور كرة القدم النسائية في المنطقة العربية، ردت صراحة: "في كرة القدم النسائية لا تزال المنطقة العربية في طور النمو".

وطالبت المدربة المتوجة بكأس العالم للسيدات في آخر نسختين، الاتحادات والمسؤولين بدعم اللعبة، قائلة: "يجب أن تتمتع اللعبة في تلك المنطقة العربية والمناطق التي لا تزال في نفس المرحلة بدعم من المسؤولين والاتحادات".

وتوجت إليس في يوليو/ تموز الماضي مع منتخب أمريكا بكأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي في البطولة التي أقيمت في فرنسا، لتكون أول مدربة في تاريخ الكرة النسائية والثانية في الكرتين الرجالية والنسائية بعد فيتوريو بوزو مدرب إيطاليا في كأسي العالم 1934 و1938 التي تنجح في إحراز مونديالين على التوالي.

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وأعربت المدربة الأمريكية عن استعدادها لتقديم خبراتها للمنطقة العربية بقولها: "يجب التأكد من خروج فتيات صغيرات يردن اللعب دون معوقات، حين نشأت في إنجلترا كنت ألعب مع الأولاد، في ساحة المدرسة وفي فناء منزلي الخلفي، لم تكن هناك فرق منظمة للسيدات".

وأتمت: "أعتقد أن الاستمرار في الحلم بلعب كرة القدم أمر مهم للغاية لجميع الناس، وبالتأكيد سأشارك خبراتي مع مسؤولي اللعبة في الوطن العربي".

وتتنافس إليس مع فيل نيفيل مدرب منتخب سيدات إنجلترا وسارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا وصيف العالم، وذلك على جائزة أفضل مدرب لفرق سيدات في 2019.



يذكر أن إليس تركت تدريب المنتخب الأمريكي للسيدات في 30 يوليو الماضي ولكنها بقيت تعمل كسفيرة للمنتخب الأمريكي.