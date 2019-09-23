"هما عايزنها فوضى“.. أغنية جديدة لمحمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان "هما عايزنها فوضى" على قناته على موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب. ونشر رمضان صورة له مصحوبة بمقطع صوتي عبر حسابه على موقع "أنستقرام" وكتب عليها قائلا: "انتظروا كليب (هما عايزنها فوضى) على يوتيوب.. ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر عمل درامي شارك فيه محمد رمضان هو مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي، ويعرض له حاليا فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة.



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