محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ33 مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
ونشرت ريهام، صورًا من هذه الاحتفالية، عبر الاستوري الخاص بحسابها على "إنستجرام"، وهي تحتضن زوجها، بالإضافة إلى التورتة التي حصلت عليها هدية من زوجها بهذه المناسبة، وعلقت قائلة: "أسعد عيد ميلاد ليّ بين إيديك.. بحبك".
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" والذى عرض خارج دراما رمضان الماضي، وتستعد "ريهام" لخوض السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل من بطولتها لم تكشف عن تفاصيله بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| "حضن وتورتة".. هكذا احتفلت ريهام حجاج بعيد ميلادها مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.