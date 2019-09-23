صور| "حضن وتورتة".. هكذا احتفلت ريهام حجاج بعيد ميلادها مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها الـ33 مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام، صورًا من هذه الاحتفالية، عبر الاستوري الخاص بحسابها على "إنستجرام"، وهي تحتضن زوجها، بالإضافة إلى التورتة التي حصلت عليها هدية من زوجها بهذه المناسبة، وعلقت قائلة: "أسعد عيد ميلاد ليّ بين إيديك.. بحبك".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" والذى عرض خارج دراما رمضان الماضي، وتستعد "ريهام" لخوض السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل من بطولتها لم تكشف عن تفاصيله بعد.