قبل عرضه.. هند صبري وأبطال "نورا تحلم" يصلون الجونة عقب عودتهم من إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وصلت الفنانة هند صبري وأبطال فيلمها السينمائي "نورا تحلم"، منذ قليل، إلى الجونة، لحضور عرض الفيلم بالمهرجان، والمقرر له غدًا الثلاثاء، ضمن عروض اليوم الخامس للجونة السينمائي.

ونشرت هند، عددا من الصور عبر حسابها على"إنستجرام" وعلقت قائلة: "فريق نورا تحلم يصل إلى الجونة اليوم، والعرض في المسابقة الرسمية غدًا 24 سبتمبر".

Advertisements

وحضرت هند صبري وأبطال فيلم"نورا تحلم" أمس الإثنين، العرض الأول للفيلم بمهرجان سان سيباستيان بإسبانيا.

وتلعب هند صبري، شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، وتنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها.

"نورا تحلم" فيلم روائي طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.