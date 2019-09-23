فيديو| رمضان يرد على مهاجميه: "عشت 22 سنة لا أملك جنيه.. ولا تستجيبوا للخائن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد رمضان على الرد على بعض مهاجميه، الذين انتقدوه مؤخرا بسبب مواقفه الداعمة للدولة، مؤكدين إنه لا يشعر بالطبقة الفقيرة في مصر.

وقال رمضان خلال مقطع فيديو، نشره عبر قناته بـ"يوتيوب"، إنه لا يصح أن يكون موقف شعب المصري سلبيا، موجهًا رسالة للشباب: "يجب ألا نسمع ونستجيب للخائن، الذي يريد إيقاع البلد في الفخ يا شباب مصر".

واضاف: "أنا عشت وسط الغلابة، أنا مولود في المنيب، وقضيت 22 سنة لا أملك جنيه في البنك، ولا أبويا كان يملك فلوس ولكنني اجتهدت، وعمري ما علقت فشلي على الاقتصاد أو غيره، الفاشل هيفشل ولو في المالديف".

وتابع: "مش عاوزين نشمت حد فينا.. وأنا غيران على بلدى، والناس الهربانة بيحولوا يقوموا الدنيا، وأنا غيران لأنى مش عاوز نتحرك زي العرائس الماريونت، واللى بيحرضوا على التظاهر مش بياكلوا من أكلنا ولا بيشربوا من النيل وبيتحركوا من بره البلد".

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واستطرد: "الدولة المصرية كلها بيت واحد"، مؤكدا أنه لا يجب أن نشمت أعداء الوطن الذين يحولون إثارة الفوضى، مشددا على أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأن المواطن المصرى قادر على تخطى كل العقبات والتغلب عليه. ونوه "رمضان" بأن حديثه هذا نابع من وطنيته وليس هناك من لقنه به، مشيرا إلى أن من تقوم بتصويره هي زوجته، واستشهد بذلك من خلال جذبه "الإسدال"، الذي كانت ترتديه، ليظهر أمام الكاميرا.

وأعلن محمد رمضان أنه سوف ينتهى اليوم من تصوير أغنية جديدة بعنوان "هما عايزنها فوضى"، مشددا على ضرورة رفض دعوات التظاهر التى يرددها أعداء الوطن من الخارج، قائلا إنه ليس وصيا على الشباب المصرى، ولكن يقدم لهم النصيحة بضرورة التحلى بالصبر والإرادة حتى يحقق الوطن كل أهدافه".

يذكر أن الفنان محمد رمضان؛ قد كذب قناة الجزيرة القطرية، من خلال قيامها بفبركة فيديو له وسط جمهوره، وبثته على أساس أنه مظاهرة في أحد الشوارع المصرية، بعد تركيب صوت عليه.