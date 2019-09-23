إدوارد يعلن عودته للمزيكا مع فرقته الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلن الفنان إدوارد، عودته للعزف والغناء، من خلال فرقته القديمة "إدوارد والجيبسي". ونشر إدوارد، "بوستر" دعائيا للفريق عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يقف بجانب الجيتار واسم الفريق، وعلق قائلا: "راجع للمزيكا تاني وحشتني". يذكر أن، إدوارد، أعلن منذ عام، عن عودة نفس الفريق من جديد، لتقديم الحفلات الغنائية بعد غياب طويل، ووضع أعضاء الفريق خطة للعودة مرة أخرى، واستقروا على الأغاني التي سيعودون بها، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، بالإضافة لمجموعة من أغاني الراي الشهيرة، والتي سيتم تقديمها بتوزيع ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق، الذي كان بدايته في 1995 وحقق وقتها انتشارا ونجاحا مع الجمهور.



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