صور وفيديو| نجوم الفن في عرض "الفارس والأميرة" بـ"الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، صورا للعديد من النجوم على السجادة الحمراء، قبل مشاهدتهم لفيلم "الفارس والأميرة" بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، المقامة حاليًا.

وفيلم "الفارس والأميرة" هو أول فيلم رسوم متحركة طويل مصري عربي، وعرضه في الجونة هو العرض الأول له، والذي خرج للنور بعد 20 عاما.

وأحداث الفيلم مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبوالأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا، وخلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

يشارك في الفيلم: محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبوزهرة، وعبلة كامل، إضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم سيناريو وإخراج بشير الديك، ورسوم الكاريكاتير للفنان الراحل مصطفى حسين.