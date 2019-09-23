"بغض النظر عن نضارة ياسمين رئيس".. صورة من كواليس تصوير "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بفريق عمل فيلم "لص بغداد" من كواليس التصوير.
وكتب إمام: "الطريق إلى التصوير، من أجدع وألذ الناس في الشغلانة بتاعتنا، ده غير موهبتهم الجامدة، كلهم اجتهدوا معايا علشان نقدملكم حاجة مشوفتوش زيها قبل كده، حقيقي مستمتع بالشغل مع كل واحد فيهم بغض النظر عن نظارة ياسمين! انتظرونا كلنا سوا، في لص بغداد".
يُذكر أن الفنان محمد إمام يقوم حاليا بتصوير فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.
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