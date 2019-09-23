تراند اليوم : عقب فضيحة محمد رمضان.. وصلة ردح من فيفي عبده لـ" محمد علي"

عقب تزوير الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو لتشويه رجل الأعمال المصري، هاجمت الفنانة المصرية فيفي عبده رجل الأعمال بمقطع فيديو جديد ، حيث وجهت له العديد من السباب والشتائم.

وفي مقطع الفيديوقالت فيفي عبده: «نسيتوا اللي عملتوه فينا وانتو تسرقوا وتقلبوا في البلد..أنا ما بفهمش في السياسة لكن بفهم في الأدب، ولو عاوزين قلة أدب هطلع.. ليل ونهار».

وزعمت الفنانة المعروفة بقربها من النظام أنهم لا يعرفون قيمة مصر، قائلة : «دا رئيس أهم بلد في العالم العربي، الدول الأوروبية يعملوا له مليون ألف حساب».

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد زوّر فيديو لقناة الجزيرة خلال متابعتها لتظاهرات الجمعة الماضية ، والتي خرجت للمطالبة برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لإظهار كذب القناة ولكنه استعان بفيديو غير الموجود تماما.

وهاجم نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي الممثل المصري الأكثر شهرة في الفترة الراهنة ، بسبب عدم علاقة الفيديوهين ببعضهما، خاصة وأن فيديو قناة الجزيرة فيه أصوات "قول ما تخفشي السيسي لازم يمشي"، وأن الأشخاص الموجودة في فيديو الجزيرة غير موجودة في الفيديو الخاص بالفنان ، واعتبروا ما فعله تزويرا لا يليق بفنان كبير .

وكان رمضان قد نشر فيديو وعلق عليه: "عتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لمصر ؟! .. الحُكم بعد المشاهدة".