طرح الفنان مصطفى شوقي أولى كليبات ألبوم فري ميكس 5 بعنوان "ملطشة القلوب"، عبر قناة فري ميوزك الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". والكليب من إخراج نصر محروس، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير. وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير. ويستعد المخرج نصر محروس لإنتاج الألبوم الخامس من "فري ميكس"، وذلك بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً. ومن المقرر طرح الألبوم الخامس من "فري ميكس" قريباً. Advertisements يذكر أن "فري ميكس 4"، تم طرحه في عام 2005، وضم الألبوم 10 أغنيات، من تشكيلة متنوعة من نجوم الغناء، ومنهم: "بهاء سلطان، دياب، دنيا سمير غانم، شيرين، سومة، تامر حسني، وليد سعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مصطفى شوقي يطرح "ملطشة القلوب" من ألبوم "فري ميكس 5" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.