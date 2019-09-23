وزيرة الثقافة تجدد الثقة في الدكتور خالد عبد الجليل مستشارا للسينما ورئيسا للرقابة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا وزاريا بتجديد ندب الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما رئيسا للإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية والبصرية بالمجلس الأعلي للثقافة إلى جانب استمرار إشرافه علي نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية. الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما رئيسا للإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية والبصرية بالمجلس الأعلي للثقافة إلى جانب استمرار إشرافه علي نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية.

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