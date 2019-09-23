نداء شرارة تكشف تفاصيل حفلها بدار الأوبرا

تحيي الفنانة نداء شرارة، حفلاً غنائياً يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، وتشاركها في الغناء الفنانة لرنا سماحة.

وأعربت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها لإستعدادها لإحياء حفل غنائي قائلة: "متحمسة لكي ارى الجمهور المصري بعد

نجاح حفل ساقية الصاوي، وهذة ليست المرة الاولى لي التي اقف بها على خشبة مسرح دار الاوبرا المصرية، فقد وقفت على المسرح الكبير، مسرح ام كلثوم ومسرح دمنهور و إسكندرية".

وتابعت: "الغناء في الاوبرا شرف كبير وعظيم بالنسبة لي، والغناء أمام الجمهور المصري يسعدني كثيراً وسوف اقوم بغناء العديد من الاغاني المتنوعة التي اتمنى ان تنال إعجابهم وسيكون هنالك العديد من المفاجآت، كما إني سعيدة جداً لمشاركة رنا سماحة الحفل معي، فهي مطربة جميلة وهي صديقتي على المستوى الشخصي".