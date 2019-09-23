مهرجان «سماع».. حضور كثيف وتجليات روحية

هذه الدورة تعمل على استكمال مسيرة المحبة والسلام التى بدأت منذ آلاف السنين، كانت هذه بداية الكلمة التى ألقتها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم فى افتتاح مهرجان «سماع» الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الثانية عشرة تحت شعار «وطنى بلا حدود» على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبى ويستمر حتى 26 من سبتمبر الجارى تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارات الآثار والخارجية والداخلية والسياحة وتحل أفريقيا ضيف شرفالمهرجان هذا العام وشخصية المهرجان الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وقدمت الحفل الفنانة سميرة عبدالعزيز وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أن هذه الدورة تتواكب مع اليوم العالمى للسلام بهدف تعزيز قيم الحوار بين الأمم تصاحبها احتفالية ملتقى الأديان فى دورته الخاصة بعنوان «هنا نصلى معا» لنجسد أنشودة الارتقاء بالمشاعر والوجدان لتؤكد قيمة الإخاء بين الشعوب.
من ناحيته، قال انتصار عبدالفتاح، رئيس المهرجان إن يوم 21 سبتمبر هو يوم السلام العالمى يتجلى فى مصر حيث عبقرية المكان وعمق الحضارة، وقد بدأ الحفل بتفقد الوزيرة إيناس عبدالدايم معرض الحرف والمنتجات اليدوية أعقبه عزف السلام الجمهورى تلاه ورشة فنية دولية شاركت فيها 17 دولة منها: بنجلاديش والمغرب ورومانيا والأردن والكونغو واليونان وتنزانيا والجزائر وإثيوبيا وفرنسا ومصر والبوسنة والسودان وباكستان وإندونيسيا.
وقد أنشدت جميع الفرق قداسا صوفيا بدأ بمدائح كنسية ومدائح من التراث الإسلامى ورفعت الأعلام لتؤكد احتضان مصر لجوهر الأديان ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.
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