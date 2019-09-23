شاهد.. مصطفي خاطر من كواليس مسرح مصر

نشر الفنان الشاب مصطفي خاطر صورة جديدة له من كواليس مسرح مصر وذلك عبر حسابه علي موقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. ويشار ان اخر اعمال مصطفي خاطر مسلسل "طلقة حظ" الذي عرض بموسم الرمضاني 2019. حظ" الذي عرض بموسم الرمضاني 2019.

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