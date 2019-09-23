مي سليم تنشر صورة جديدة وميس حمدان: "أنا كمان بحبك يا بطة"

نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان، وجاء وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت الفنانة ميس حمدان قائلة: "بحبك حب". وردت عليها الفنانة مي سليم قائلة: "أنا كمان بحبك يا بطة":. يا بطة":. Advertisements ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة مي سليم توصير مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع النجم إياد نصار. وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة، ويرصد الحياة الاجتماعية المصرية. فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة، ويرصد الحياة الاجتماعية المصرية. ويذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت مؤخرًا بمسلسل "نوف" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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