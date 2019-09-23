لقاء الخميسي بإطلالة الأميرات في عرض "الفارس والأميرة" ضمن "الجونة السينمائي" (صور)

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وتقدم دورة هذا العام مائدة حوار حول "أصوات اللاجئين في السينما"، إلى جانب حلقات نقاش حول "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، ومحاضرات عن الترميم والحفاظ على الأفلام وجماليات تصميم الصوت ورحلة الوثائقي مع مي المصري، ومابين الواقع والشاشة حوار مع فريد بوغدير تديره هند صبري، إضافة إلى حفل موسيقي للاحتفاء بالأعمال الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمالا سينمائية، ويقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي، ويأتي الحفل برعاية السفارة الأمريكية.