أحمد إبراهيم يتحدث عن حزن أنغام.. شاهدوا ما الذي قاله عن أصالة!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - شارك الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم ضيفاً على فقرة “اسألني” عبر قناة CBC، وتحدث عن التوزيع وأعماله الفنية وعلاقته بزوجته الفنانة المصرية أنغام.

ورد على الانتقادات الكثيرة التي طالتهما بعد الزواج وقال إبراهيم: “أنغام طول عمرها مبتردش على الانتقادات ومبتقراش ومبتهتمش.. بس مؤخرا هي زعلانة لأن في تجاوز ضدها”.



أما عن أول من بارك لهما بمناسبة الزواج، فقال: “لا أتذكر بدقة، إما سميرة سعيد أو شيرين عبد الوهاب”، مشيراً الى انهما لم يسافرا في شهر العسل بسبب التزامهما بالعمل على ألبوم أنغام.

ولفت الى أنه رغم موقف أصالة نصري من زواجه فهو يفصل بشكل كامل بين الشق الفني والامور الشخصية، مشيراً الى انه سينزل أغنية من توزيعه لها قريباً.

وتحدث عن التوزيع وأعماله الفنية المميزة، لافتاً الى أن أكثر الأغاني التي قام بتوزيعها وأثرت فيه أغنية “مشاعر”.