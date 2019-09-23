شاهدوا كيف تبدو شكران مرتجى من دون مكياج.. وما فعلته أحدث ضجة!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - أطلت الممثلة السورية شكران مرتجى على الجمهور بصورة قريبة من دون مكياج وبدت فيها بغاية الجمال وببشرة ناعمة ومشرقة كبشرة الأطفال.

ولفتت النجمة السورية الأنظار بجمالها من دوم مستحضرات التجميل والألوان، وبدت أصغر سنا، وعلقت عليها بالقول: “إرضاء بعض الناس في يومياتنا وفي السوشيل ميديا غاية لا ولن تدرك ف يا رضا الله والوالدين وكل الحب لمن يبادلنا إياه كيف ما كنا”.

كذلك أطلقت شكران صيحة جديدة وطريفة مع فنجان القهوة عند الصباح، حيث نشرت صورة يظهر فيها فنجان قهوة مع كوسا محشي في صحفة الفنجان وعلقت عليها بطرافة: “بما انا هلق فتت ع الانستغرام وشوية تغيير ملينا بسكويت وبيتيفور وأوريو وإنسينا أيام المحشي واللي بيفيق متأخر مابيفطر دغري بده يتغدى”.ثم عادت وكررت القصة نفسها بفنجان قهوة آخر يحتوي على مرقة بندورة تشبه لون القهوة ومعه محشي كوسا وعقت عليها: “صباح الخير هلق فقت للي بيفيقوا متأخرين أنا طورت فكرة القهوة قهوة وغدا فوراً مافي وقت عصر السرعة”. فتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين رحبوا بفكرتها الطريفة وطريقتها العفوية في التعبير عن افكارها.