خطفت صديق ابنتها وصورته عارياً بعد تعذيبه ومحاولة قتله!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - وجهت محكمة الجنايات في دبي بالإمارات إلى أم وولديها وثلاثة من أبناء عمومتها تهمة الشروع في القتل، والخطف، و​الاعتداء​ الجنسي على رجل خليجي وقضت بحبسهم عامين.

وقبض على الأم (54 عامًا)، وابنيها (19 و27 عامًا)، وأبناء عمومتهم الثلاثة،بعد خطف رجل خليجي وتعذيبه بقسوة وحقنه بمادة غير معروفة، ومحاولة قتله طعنًا، وتصويره عاريًا، بسبب تعاطفه مع ابنة المتهمة، بعدما شكت له تعرضها للاعتداء المستمر من والدتها وأشقائها، وهدد المتهمون الذين ثبت تورطهم بتعاطي ​المواد المخدرة​، بقطع حلق الرجل قبل أن يلقوا به في عيادة طبية.

وقد تعرّف المجني عليه إلى الفتاة التي قامت أمها بخطفه والبالغة 18 عامًا في سبتمبر من العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثم التقاها بناء على طلبها بالقرب من منزل صديقتها، وشكت اليه تعرضها للعنف على يد امها واخوتها فاقترح عليها الاتصال بالشرطة لافتاً حسب ما أفاد أنه أوصلها إلى مركز شرطة بر دبي، ثم غادر لشعوره بالخوف.

وبعد مرور بضعة أيام، بدأ يتلقى مكالمات تهديد من أحد أشقاء الفتاة، ثم أخبره أحدهم بأنها اختفت، طالبًا منه مساعدتهم في البحث عنها، فوافق على الاجتماع بهم، وعندها نفذوا جريمتهم الوحشية به، وبعدما رماه الخاطفون في عيادة طبية، وتركوه فيها، أبلغ الموظفون الشرطة، بعد اكتشافهم تعرضه لاعتداء.