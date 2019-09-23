بعد تهنئتها السعودية.. بلقيس متهمة بالتملق وتتعرّض للإنتقادات

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - تعرّضت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ للإنتقادات وإتهمت بالتملق، بعد إنتشار فيديو لها أثناء إحيائها حفلاً في ​السعودية​، لمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وظهرت بلقيس في الفيديو، وهي تتوجه إلى جمهور الحفل، وترد على سؤال يطرح عليها منذ سنوات عن سبب حبها https://cdn00.vidyomani.com/c/3/3/7/cruwx6z0yya1/index.htmlللسعودية، وقالت إنها كانت تعتبر ذلك خبيئة لا يعلمها إلا الله، مضيفة أنها تزوجت وأنجبت طفلها وتقيم في هذا البلد وتحديداً في مدينة جدة منذ 3 سنوات.

وتابعت: “اليوم أقول الله يلوم اللي يلومني في حبي للسعودية. رجالكم رجال وحريمكم من أجمل نساء الأرض. هذه حقيقة ما يستطيع أحد ينكرها”.