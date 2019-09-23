شاهدوا.. وصلة رقص لخالد الصاوي في مهرجان الجونة السينمائي

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - يتواجد الممثل المصري ​خالد الصاوي​، حالياً في الجونة لحضور فعاليات الدورة الثالثة ل​مهرجان الجونة السينمائي​، التي انطلقت مساء الخميس الماضي، بحضور عدد الممثلين والفنانين وصناع السينما والإعلام.

وشارك الصاوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه يرقص على أنغام أغنية “لا لا”، وعلق كاتبًا: “لا أنا هسقف بس”.

الجدير ذكره أن مهرجتان الجونة يهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بزملائهم من مختلف دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم الأفضل. واكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.