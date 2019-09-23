شاهدوا.. نور تشعر بصدمة وتعلق على تشابه فستانها مع منى زكي وأمينة خليل في الجونة!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - أكدت الفنانة اللبنانية نور أنها لا تعلم سبب توقف تصوير فيلمها الجديد “الأوضة الضلمة الصغيرة”، سواء إن كانت مشاكل إنتاجية أو مشاكل في كتابة الفيلم.

وقالت في لقاء مع “فوشيا” خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إنها تحاول دائمًا أن تبعد أفراد أسرتها عن أجواء الشهرة والفن والسوشال ميديا، حتى لا تقتحم خصوصيتهم.

وأضافت نور أنها يمكن أن يظهر معها أولادها إذا اجتمعوا في مناسبة أو مكان واحد، مشيرة إلى أنه أهم النقاد في حياتها.

وعن رأيها في الانتقادات التي وجهها لها جمهورها بعد أن تشابه فستانها في حفل الافتتاح مع فستان منى زكي وأمينة خليل، قالت نور إنها لم تتوقع أن تكون هناك فنانة تتشابه معها في هذا الفستان ولكنها شعرت بصدمة كبيرة.

وأشارت نور إلى أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا، ومن الطبيعي أن تتشابه الفساتين بنسبة كبيرة، ولكنها لن تتطابق بنسبة 100%.

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