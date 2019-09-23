“قلب خساية”… بشرى تحذف سخريتها من فستانها في “الجونة السينمائي”

متابعة بتجـــــــــــرد: لاقى الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية بشرى، خلال فعاليات مهرجان “الجونة السينمائي” بدورته الثالثة، سخرية واسعة من العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تفاعلت بشرى مع منتقديها، حيث نشرت عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة لها، وهي ترتدي الفستان، وبجانبها صورة لخسة.

وعلقت مديرة العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، على الصورة قائلة: “م أنا قلبي قلب خساية. عادي سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك. أحلى من الثقة بالنفس مفيش”، فما كان من بشرى إلا أن حذفت التعليق الساخر، والصورة من “إنستجرام”.

Advertisements

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

​ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.