كيم كارداشيان وكايلي جينر في موقف لا تحسدان عليه.. هكذا سخر الجمهور منهما

متابعة بتجـــــــــرد: تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر، لموقف محرج لا تحسدان عليه أثناء تسليمهما إحدى جوائز الإيمي Emmy Award لعام 2019.

فقد ألقت الشقيقتان كلمة على مسرح ميكروسوفت قبل تقديم جائزة أفضل مسلسل واقعي، إلّا أن ردّة فعل الحضور كانت صادمة للغاية.

إذ حين تحدثتا عن عائلتهما وبرنامجهما الواقعي وكونه صادقاً وشفافاً، سخر الجمهور المؤلف من أبرز المشاهير وانفجر من الضحك.