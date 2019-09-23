أحمد حلمي تحت المطر في لندن – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم المصري أحمد حلمي فيديو له عبر صفحته الرسمية على انستغرام، أظهر فيه جانبه الكوميدي المعهود.
وظهر أحمد حلمي، وهو يقود سيارة مكشوفة بشوارع لندن تحت المطر، وكان ممسكاً بشمسية صغيرة لحمايته من المطر ولم ينسَ ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع طرافة حلمي الذي يمضي إجازة في بريطانيا.
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