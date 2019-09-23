متابعة بتجــــــــــرد: أزاح مهاجم فريق ريال مدريد كريم بن زيما عبئاً عن كاهل مدربه ومواطنه الفرنسي زين الدين زيدان بعدما خطف “الميرينغي” الفوز من إشبيلية على ملعبه بنتيجة 0-1 .
وسجّل بن زيما رأسية في الدقيقة 64 بعدما تلقى الكرة من كارفاخال، رافعاً رصيده الى 5 أهداف في “الليغا”.
وبدا الفريق الملكي أكثر تماسكاً مع عودة قائده سيرجيو راموس في خط الدفاع بينما قدم غاريث بايل وايدن هازارد والكولومبي خاميس رودريغيز أداءً قوياً في وسط الملعب.
وكاد إشبيلية أن يضيف هدف التعادل عبر المكسيكي خافيير هيرنانديز الا أن تقنية الـ VAR ألغت هدفه بداعي التسلُّل.
ويُعد فوز ريال مدريد خارج أرضه معنوياً خصوصا بعد صفعة الخسارة أمام باريس سان جرمان بثلاثة أهدف في الجولة الاولى من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في الترتيب مناصفة مع المتصدر أتلتيك بلباو (11 نقطة).
فيما تجمد رصيد إشبيلية بعشر نقاط في المركز الخامس .
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يتنفس الصعداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.