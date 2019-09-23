كارمن لبس تطلّ على الجمهور من كواليس “رصيف الغرباء”

متابعة بتجـــــــــــرد: من يُتابع الممثلة كارمن لبس على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلم مدى محبّتها للحيوانات والدفاع عن حقوقها في منشوراتٍ تشاركها مع أصدقائها بشكلٍ مُستمر.

وفي حين تنشغل كارمن لبس بتصوير مشاهدها في مسلسل “رصيف الغرباء” للمنتج والمخرج ايلي معلوف، أطلّت في بثٍ مباشر على فيسبوك لتصوير الحمار الموجود في موقع التصوير.

وقالت كارمن لبس بخفّة ظلٍ عن الحمار “هيدا ساكت صامت صبور، وبس يتيّس ما حدا بيردّو”.