إليكم اللائحة الكاملة للفائزين في حفل جوائز الإيمي 2019

متابعة بتجــــــــــرد: اجتمع ليلة أمس الأحد نجوم ونجمات الدراما والتلفزيون معاً خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمي السنوي بنسخته الـ71 الذي أقيم في مسرح Microsoft في لوس أنجلوس. إليكم اللائحة الكاملة للفائزين: – أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: طوني شلهوب عن مسلسل “The Marvelous Mrs. Maisel” -أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: أليكس بروستين عن مسلسل “The Marvelous Mrs. Maisel” -أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: بيل هادر عن مسلسل “Barry” -أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: فوبي والر بريدج عن مسلسل “Fleabag” -أفضل برنامج مسابقات: RuPaul’s Drag Race -أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفيزيوني: غاريل جيروم عن مسلسل “When They See Us” -أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفيزيوني: ميشيل ويليامز عن مسلسل “Fosse/Verdon” -أفضل مسلسل محدود: Chernobyl -أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم تلفيزيوني: باتريشيا أركيت عن مسلسل “The Act” -أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تلفيزيوني: بين ويشاو عن مسلسل “A Very English Scandal” Advertisements -أفضل فيلم تلفيزيوني: Black Mirror: Bandersnatch -أفضل برنامج حواري متنوع: Last Week Tonight with John Oliver -أفضل ممثل مساعد عن مسلسل درامي: بيتر دينكلاج عن مسلسل “Game of Thrones” -أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: جوليا ارنر عن مسلسل “Ozark” -أفضل ممثل في مسلسل درامي: بيلي بورتر عن مسلسل “Pose” -أفضل ممثلة في مسلسل درامي: جودي كومر عن مسلسل “Killing Eve” -أفضل مسلسل كوميدي: Fleabag -أفضل مسلسل درامي: Game of Thrones -أفضل برنامج واقعي منظم: Queer Eye -أفضل برنامج واقعي غير منظم: United Shades Of America With W. Kamau

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