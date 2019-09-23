منى زكي تشيد بأغاني فيلم "لما بنتولد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة المصرية منى زكي عن إعجابها الشديد بمستوى أغاني فيلم "لما بنتولد"، الذي عرض، الأحد، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ3.

وكتبت منى زكي عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "حبيت أغاني فيلم لما بنتولد، الفيلم المصري المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، مبروك أبطال وفريق عمل الفيلم".

ويشارك في بطولة فيلم "لما بنتولد" مجموعة من النجوم الشباب، مثل ابتهال الصريطي، بسنت شوقي، دانا حمدان، محمد حاتم، وهو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت، أما كلمات الأغاني والألحان من تأليف أمير عيد، وتوزيع شريف الهواري.

وتدور أحداث فيلم "لما بنتولد" في إطار رومانسي، ويحتوي على 9 أغنيات، ومن خلالها يتم ربط أحداث 3 حكايات منفصلة لـ3 شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لعدد من القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب، من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.



