Sep 23, 2019
بمناسبة اليوم الوطني السعودي، احتفلت الفنانة ليلى اسكندر بهذه المناسبة الوطنية على طريقتها الخاصة، حيث قامت بغناء النشيد الوطني السعودي بصوتها باللغتين الفرنسية والعربية.
وبالتزامن مع العيد الوطني يصادف أيضاً عيد ميلاد يوسف نجل ليلى اسكندر وزوجها يعقوب الفرحان حيث استغلا هذه الفرصة وقاما بإهدائه النشيد الوطني بصوتهما.
ليلى كتبت على حسابها على انستغرام: “كل عام والمملكة العربية السعودية بالف الف الف الف خير وحب وعطاء وحضارة وثقافة وانفتاح على الارض كلها… وربي يحمي كل من يتنفس هواء المملكة واسمحوا لي كأم يوسف اهدي ولدي نشيد بلاده بصوتي انا وابوه ذكرى عيد ميلاده يسمعها حتى لو بطلنا موجودين …بضل صوتنا يذكروا برحلة ماما وبابا …ورح تضل روحنا على العهد والحب قد السما وكل العمر Happy birthday mama .. الله يحفظ يوسف وكل ابناء هذا الوطن العظيم”.
نشير الى أن الفنانة ليلى اسكندر تعيش الى جانب زوجها الممثل يعقوب الفرحان في السعودية. ورُزقا بطفلهما الاول في 26 سبتمبر/أيلول 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان يهديان ابنهما في عيده النشيد الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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