كواليس "لو ما التقينا".. ماذا قال النجوم؟ وكيف يُسلّي يوسف الخال نفسه أثناء التصوير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُواصل فريق مسلسل "لو ما التقينا"، تصوير العمل المؤلّف من ثلاثين حلقةً وهو من كتابة الزميلة ندى عماد خليل، إخراج إيلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة Gold Films.

ويشارك في المسلسل كوكبةٌ من الممثلين: يوسف الخال، سارة أبي كنعان، يوسف حداد، فيفيان أنطونيوس، طوني عاد، نتاشا شوفاني، ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، جوزف حويك، عماد فغالي، وغيرهم.

كاميرا "فوشيا" كانت حاضرةً في موقع تصوير المسلسل وعادت بنقل لمختلف مجريات الحدث.