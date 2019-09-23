متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُواصل فريق مسلسل "لو ما التقينا"، تصوير العمل المؤلّف من ثلاثين حلقةً وهو من كتابة الزميلة ندى عماد خليل، إخراج إيلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة Gold Films.
ويشارك في المسلسل كوكبةٌ من الممثلين: يوسف الخال، سارة أبي كنعان، يوسف حداد، فيفيان أنطونيوس، طوني عاد، نتاشا شوفاني، ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، جوزف حويك، عماد فغالي، وغيرهم.
كاميرا "فوشيا" كانت حاضرةً في موقع تصوير المسلسل وعادت بنقل لمختلف مجريات الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس "لو ما التقينا".. ماذا قال النجوم؟ وكيف يُسلّي يوسف الخال نفسه أثناء التصوير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.