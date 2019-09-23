دانييلا رحمة ونيكولا معوّض في مسلسل جديد يُشبه "عروس بيروت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ الفنان اللبناني نيكولا معوّض، لتصوير مسلسل جديد مع الفنانة دانييلا رحمة، من إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

وكشف نيكولا في تصريحات تلفزيونية، عن أن المسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ولكنه سيتكوّن من 30 حلقةً، على أن يتم عرضه قبل موسم رمضان القادم.

وأوضح أن المسلسل سوف يُعرض على فضائية "إم بي سي"، وسيكون شبيهًا بفكرة مسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض حاليًا.

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وروّج نيكولا للمسلسل من خلال مقطع فيديو ظهر فيه مع دانييلا رحمة على هامش مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي، كما نشرت الفنانة اللبنانية صورةً لها مع معوض وعلّقت عليها قائلةً: "رح بلش قريبًا جدًا.. أنا ونيكولا.. وعدد كبير من نجوم الدراما.. بتصوير مسلسل من 30 حلقة.. انتظرونا".

يُذكر أن نيكولا معوض يعيش حالةً من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بين مصر ولبنان، حيث يواصل تصوير مشاهده في فيلم "ماكو" ومسلسل "بلا دليل" المقرّر عرضه في أكتوبر القادم، كما ينتظر قرار الشركة المنتجة لفيلم "رحلة المسيح لمصر" لبدء التحضير له.