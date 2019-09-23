شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل الدراما Arrow يطرحون بوستر جديد للموسم الثامن والأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة CW بوستر جديد لـ الموسم الثامن والأخير من دراما الأبطال الخارقين Arrow، والمقرر بدء عرضه يوم 15 أكتوبر المقبل على الشبكة، وكانت شبكة CW قد أعلنت عن عودة اثنين من الطاقم الرئيسى للمسلسل من جديد، وهم الممثل كولن دونيل والممثل جوش سيجارا، للمشاركة فى الموسم الثامن والجديد من Arrow، وذلك بعد خروجهما من المسلسل بداية من الموسم الخامس.



Arrow

وبحسب صحيفة EW، فإن دونيل الذى لعب دور الصديق المقرب لأوليفر تومى منذ الموسم الأول، سيعود للموسم الجديد فى المسلسل المرجح أن يكون الأخير من السلسلة الشهيرة، وأشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أن دونيل سيعود ضمن الأشرار فى الموسم القادم ليلعب دور صادم للجميع يخالف المعروف عنه.

المسلسل من تأليف الثلاثى مارك جوجنهيم، وجريج بيرلانتى، وأندرو كريسبرج، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ستيفن أميل، كايتى كاسيدى، كولن دونيل، ديفيد رمزى، إميلى بت ريكاردز، ويلا هولاند، سوزانا تومسون، بول بلاكثورن، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية المليونير الشهيرة أوليفر كوين.