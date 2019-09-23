شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر دينكلينج الأكثر فوزاً بجائزة أفضل ممثل مساعد فى جوائز الـ Emmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الممثل العالمى بيتر دينكلينج، أمس، بجائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل درامى فى دورته توزيع جوائز الـ Emmys الـ 71 ، عن دوره فى مسلسل Game of thrones، للمرة الرابعة فى تاريخه الدرامى.

وتربع دينكلينج على عرش أكثر ممثل مساعد حائزاً على جائزة الـ Emmys فى التاريخ، بعد تخطيه الممثل العالمى آرون بول، الذى حصد ثلاثة جوائز كأفضل ممثل مساعد فى مسلسل Breaking Bad.

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وعلى سياق متصل، حصل مسلسل Game of thrones، على جائزة أفضل مسلسل درامى فى الدورة الـ 71 من حفل توزيع جوائز الـ Emmys.

وتعد الـ Emmy جائزة أمريكية تتنافس عليها المسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، وكانت أولى دوراتها عام 1949، ويقوم بتنظيم جائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية "الأيمى"، وهى منظمة تتكون من وسائل الإعلام والشخصيات الرائدة وتنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التلفزيونية حول العالم.