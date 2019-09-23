شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يهنئ الشعب السعودى بالعيد الوطنى: كل عام وأنتم بخير وأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد حماقى على توجيه التهنئة للشعب السعودى بمناسبة باليوم الوطنى الـ89 للمملكة العربية السعودية، الذى يوافق اليوم الاثنين.

حساب حماقى Advertisements وكتب حماقي عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "كل عام والشعب السعودي الحبيب بخير وأمان.. ونسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية، الوطن القوى بعقيدته المزدهى بتطوره الراسخ بأمنه". يذكر أن احتفالات اليوم الوطني الـ89 انطلقت السبت الماضى في عدد من مدن ومناطق البلاد، حيث أحيا المواطنون السعوديون هذه الذكرى بطرق مختلفة، معبرين عن حبهم واعتزازهم بوطنهم الغالى.

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