"بيك نعيش" يفتتح المسابقة العربية بمهرجان القاهرة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يتوسع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الحادية والأربعين بمسابقة آفاق السينما العربية. حيث تم الإستقرار على زيادة أفلام المسابقة لتكون 12 فيلماً سينمائياً مع إضافة جائزتين جديدتين، الأولى لأفضل فيلم غير روائي، والثانية لأفضل أداء تمثيلي لتقدم المسابقة 4 جوائز بدلاً من الجائزتين "سعد الدين وهبه لأحسن فيلم" وجائزة "لجنة التحكيم الخاصة التي تحمل اسم صلاح أبو سيف".

وستضم اللجنة في عضويتها 5 من صنّاع السينما بدلاً من 3 فقط كما كانت في الدورة السابقة. وهو ما جاء اتساقاً مع التواجد المكثّف للسينما العربية في المهرجانات الكبري وخاصة "كان وفينيسيا وتورونتو" في العام 2019 بحسب توضيح رئيس المهرجان السيناريست والمنتج محمد حفظي، الذي أكد على أن عدة دول عربية تسير على الطريق الصحيح ومن بينها لبنان التي أصبحت الأولى عربياً علي مستوى الأفلام التسجيلية الجيدة.

وستُفتتح المسابقة يوم 21 نوفمبر، بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش" إخراج مهدي البرصاوي، والذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي، بدورته الاخيرة، وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجِئة تهدد حياة هذا الطفل.

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