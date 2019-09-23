تايلور سويفت تُلغي حفلها في سباق "ملبورن كاب" للخيول









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أثنى منظمو "الحملة من أجل حماية خيول السباقات" الذين وقعوا العريضة الإلكترونية بمشاركة أكثر من 6500 على اعتذار النجمة الشابة تايلور سويفت عن إحياء حفلها في سباق "ملبورن كاب" للخيول. وذلك بعدما وُجِّهَت لها انتقادات بتأييدها استغلال الحيوانات وتغليبها المكاسب المادية على حسّ التعاطف مع هذا الصنف من الخيول الذي أصبح مهدداً بالإنقراض. علماً أن ستة خيول نفقت في سباقات "ملبورن كاب" التي يتم تننظيمها منذ العام 1876 في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر

مروّج الحدث، ماشروم إيفنتس، أوضح في البيان الذي نشره أن ثمة مشاكل في البرمجة أدت لإلغاء العرض. مشيراً إلى أن التعديلات في جولتها الآسيوية حالت دون تمكّنها من الحضور" إلى الحفل الذي كان يُعترَض أن تؤدي فيه أغنيتين من ألبومها الأخير "lover".

وأشادت "الحملة من أجل حماية خيول السباقات" بهذا القرار، وذكرت على صفحتها في "فيسبوك" أن "الضغوط على تايلور سويفت كي تلغي عرضها أتت بثمارها، ويبدو لنا أنها لبّت النداء بغض النظر عن السبب المقدّم لإلغاء الحفل".