شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تعود لساحة الغناء بـ" قسمتى ونصيبى " من كلماتها وألحانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة سمية درويش للساحة الفنية بطرح أغنيتين جديدتين ضمن أغانى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "قسمتي ونصيبي"، من كلماتها وألحانها، والثانية بعنوان "بعتذر له"، كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو.وتتعاون فيهما مع الموزع الموسيقي زووم

ألبوم سمية درويش الجديد يضم 8 أغنيات، تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد علاء، أحمد حسن راؤول، محمد عبد أبو نعمة، إيهاب عبد العظيم، عمرو المصرى، حسن سعيد، أما الملحنين عمرو الشاذلى، رامى زهران، محمد شحاته، سيد راضي، رامى عصام، محمد فخرانى، والموزعين محمد شفيق، زووم، محمد الشاعر.

أخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

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سمية درويش شاركت خلال الفترة الماضية فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية، وشارك في بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

يذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقى زووم أغنية "باب موارب" للمطرب مصطفى قمر في ألبوم الجديد، والأغنية كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وشارك أيضا بـ 3 أغنيات مع كريم محسن في ألبوم الجديد وهما الأولى "الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن والثانية "لسة حبيبى بستناك" كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف، والثالثة "بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن