شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الرحمن أبو زهرة: فيلم "الفارس والأميرة" ابنى ومعلوماتى عنه انقطعت منذ 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إنه سعيد للغاية بعرض فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" فى مهرجان الجونة السينمائى بعد ٢٠ عاما من البدء فى تنفيذه، حيث يشارك أبو زهرة بالآد الصوتى لأحد شخصيات البطولة فى العمل.

وأكد أبو زهرة قبل انطلاق العرض العالمى الأول للفيلم بمهرجان الجونة أنه يعتبر هذا الفيلم ابنه، رغم أن معلوماته عنه منذ 17 عاماً لا تزيد عن الذى يعرفه الحضور عن الفيلم، مشيرا إلى أنه عندما علم باختياره للعرض فى مهرجان الجونة سعد للغاية أنه أخيراً سيرى النور.

ويشارك فى بطولة الفيلم بالأداء الصوتى كل من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

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أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.