شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها.. وتعلق: أسعد عيد ميلاد بين يديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلقت ريهام على الصورة التى نشرتها عبر خاصية "ستورى" :"أسعد عيد ميلاد لى بين ايديك.. بحبك".

ريهام حجاج وتعاقدت الفترة الماضية الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل رمضاني بتوقيع شركة سينرجى ولم تستقر على سيناريو أو مخرج حتى الآن، حيث رشح المطرب أحمد فهمى ليشاركها فى بطولة العمل ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمى حتى الآن.

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