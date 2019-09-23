شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ثلاثة أفلام لبدرخان والنحاس وعوف بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما ثلاثة أفلام لثلاثة من كبار مخرجينا فيعرض فيلم ( شاطى النخيل ) للمخرج على بدرخان و( البئر ) للمخرج هاشم النحاس و( القاهرة ١٨٣٠) للمخرج سمير عوف.

تعرض الأفلام الثلاثة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الساعة السابعة مساء والدخول مجاني لمحبي السينما من الجمهور والإعلاميين بمركز الثقافة السينمائية الذي يشرف عليه الناقد مجدي الشحري .

مركز الثقافة السينمائية منارة ثقافية ومكان متخصص في عرض الأفلام التسجيلية النادرة التي لن يتاح مشاهدتها ويختار كل أسبوع سلسلة من الأفلام المهمة التي يتم عرضها ومناقشتها ولا يقتصر علي عرض الافلام المصرية فقط، ولكن كل الافلام من كل العالم التي شاركت في مهرجانات وحصدت جوائز .

Advertisements

المخرج هاشم النحاس هو أحد اهم مخرجي السينما التسجيلية وقد أثرى المكتبة السينمائية بالعديد من الكتب مؤلفاً ومترجماً وباحثاًً و قدم عام 1972 فيلمه "النيل أرزاق" (1972) والذي اعتبر نقلة نوعية في تاريخ السينما التسجيلية المصرية كما أسهم النحاس بفعالية في نشاطات المجتمع المدني، مشاركاً في تأسيس أهم الجمعيات السينمائية في مصر منذ عام 1960 منها «جمعية الفيلم» أقدم وأعرق جمعيات السينما، مروراً بـ«جماعة السينما الجديدة» و«جمعية نقاد السينما المصريين» و«اتحاد السينمائيين التسجيليين والعرب».

و من أهم أعماله أيضا أياد عربية (1975)، في رحاب الحسين (1981)، الناس والبحيرة (1981)، البئر (1982)، توشكى (1982)، الخيامية (1983)، أبو أحمد (1983)، سيوة (1986) وغيرها من الأفلام.