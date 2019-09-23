شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ولقاء الخميسى ومدحت صالح فى العرض الأول "الفارس والأميرة" بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد الفنانين على السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" المعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الأولى، الذى يعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة، الذي انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وقد واجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور فى الجونة.

وجاء فى مقدمة الحاضرين نسرين طافش، لقاء الخميسى، بشرى، مدحت صالح وزوجته، بشير الديك مؤلف ومخرج الفيلم، هند عبد الحليم، مى الغيطى، عمرو منسى، انتشال التميمى، هيثم الخميسى، طارق الابيارى، أحمد حاتم

ويشارك فى بطولة الفيلم بالأداء الصوتى كلأ من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

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أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقررترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.